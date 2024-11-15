Писатель Стивен Кинг ушел из соцсети X после слухов о шутке про Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Сети распространились слухи о том, что Стивен Кинг после победы на президентских выборах Дональда Трампа назвал Илона Маска «первой леди». Однако писатель опроверг эту информацию.

«Я вижу, что ходят слухи, что я назвал Маск-мэна новой первой леди Трампа. Я этого не делал, но только потому, что не подумал об этом. Также ходят слухи, что Маск выгнал меня из Twitter. Но вот я здесь», — написал он.

Впрочем, больше в соцсети, принадлежащей Маску, Стивен Кинг оставаться не будет.

«Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Подписывайтесь на меня в Threads, если хотите», — написал он в последнем сообщении.

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