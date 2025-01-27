Писатель Стивен Фрай выиграл в «Кто хочет стать миллионером» 30 млн рублей. Об этом сообщает The National.

Актер и писатель Стивен Фрай стал участником британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером». Он выиграл в программе 250 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 30 миллионов рублей). И хотя Фрай не дошел до самого большого денежного приза, ведущий программы Джереми Кларксон признался, что это самый лучший результат за весь его опыт ведения программы.

Фрай мог не дойти до этой суммы, но на вопросе, который стоил 125 тысяч фунтов, он воспользовался подсказкой «50 на 50» и верно угадал нужный ответ. Вопрос, на котором Фрай в итоге остановился, касался британских музыкальных чартов. Он должен был ответить, какой из треков дольше всего содержался в английском Топ-40.

Писатель заявил, что всю сумму выигрыша он передаст на благотворительность.

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