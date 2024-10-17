Певицу Селену Гомес осудили за помощь бездомному

Голливудская актриса и певица Селена Гомес получила неодобрение от поклонников после того, как помогла бездомному. Люди раскритиковали миллиардершу, которая дала нуждающемуся всего $20. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

32-летняя исполнительница попала в объективы фотографов во время выхода из шикарного ресторана Nobu Fifty Seven. Она заметила бездомного мужчину, который стоял возле заведения и решила помочь. Девушка взяла у своего охранника $20 (около 1947 рублей) и протянула нуждающемуся.

Но этот жест не оценили пользователи Сети. Они заявили, что Селена могла дать бездомному больше денег, так как зарабатывает миллиарды.

«Нужно было дать ему хотя бы $50. $20 в наши дни в Нью-Йорке — это ничто. За эти деньги теперь даже пачку сигарет и кружку пива не купишь», «Для нее это все равно, что пенни, разделенный на 100 частей», — писали в комментариях.

Напомним, что в сентябре стало известно о доходах певицы. Оказалось, что Гомес является миллиардершей с состоянием $1,3 млрд. Отмечалось, что звезда смогла заработать не только благодаря пению и съемкам в кино. Огромный доход ей приносит косметический бренд Rare Beauty Brands Inc., который очень популярен среди инфлюенсеров.

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