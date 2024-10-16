Дженнифер Лопес решилась на опасную операцию после расставания с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес намерена серьезно перевоплотиться после расставания с Беном Аффлеком. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, 55-летняя исполнительница уже начала процесс перевоплощения – недавно она решилась на опасную операцию на глаза. Уточняется, что артистка давно хотела избавиться от очков и контактных линз, однако из-за тяжелого рабочего графика и встреч с супругом эти планы регулярно откладывались. Теперь же Лопес собирается позаботиться о собственном здоровье.

«Джен решила, что пришло время сделать что-то только для себя, и что может быть лучше, чем начать этот новый этап, в буквальном смысле, увидеть мир более ясно? Она в восторге от своего нового зрения на 20/20! Может быть, эти новые глаза помогут ей найти мужчину, который наконец-то сможет сделать ее счастливой», — рассказал изданию близкий приятель певицы.

Напомним, в мае текущего года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее Бен Аффлек отреагировал на откровения Дженнифер Лопес об их разводе.