Певица Шакира начала встречаться с 31-летним актером после скандального расставания с Жераром Пике

Певица Шакира начала новые романтические отношения. Она влюбилась в 31-летнего актера Люсьена Лавискаунта, известного по сериалу «Эмили в Париже». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, 47-летнюю артистку не смутила разница в возрасте с мужчиной, и она закрутила с ним роман. Примечательно, что он стал первым после скандального расставания вокалистки с футболистом Жераром Пике. Они разошлись в 2022 году.

Как стало известно, чувства между Льсюеном и Шакирой вспыхнули во время работы. Актер принимал участие в съемках клипа певицы, в нем он сыграл ее возлюбленного. И, по всей видимости, симпатия оказалась не только у героя Лавискаунта, но и у него самого.

Сейчас пару довольно часто видят вместе. Так, они были замечены на свидании в Нью-Йорке. Однако близкие Шакиры обеспокоены ее внезапно начавшимися отношениями. Они считают, что артистка может быть еще не готова. А Люсьена подозревают в пиаре на романе с известной исполнительницей.

«Шакира отчаянно пытается влюбиться. Но ее друзья обеспокоены тем, что карьера Люсьена буксует, и он старается продвинуться, встречаясь с популярными женщинами», - сообщил источник СМИ.

Ранее Шакира заявила, что муж тянул вниз и мешал записывать альбом.