Певицу Кэти Перри проверяет полиция после съемок клипа в Испании. Об этом сообщает Super.ru.

Певица Кэти Перри снимает новый клип на Ибице и Эспальмадоре. Кадры, которые просочились в Сеть, вызвали беспокойство экологов. Правительство Испании сообщило, что компания, которая занимается съемкой клипа, не запрашивала разрешение на это.

Сообщается, что место, где проходили съемки, является природоохранной территорией. Команда певицы могла нанести непоправимый ущерб заповедным дюнам Эспальмадора. Полиция и Департамент охраны окружающей среды острова начали досудебную проверку по факту случившегося.

Сама Кэти Перри пока никак не комментировала ситуацию. Она выкладывает совместные снимки с отдыха с Орландо Блумом.

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