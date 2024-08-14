Лопес столкнулась с «физическими симптомами» из-за стресса после развода с Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес испытывает «физические симптомы» из-за стресса, вызванного разводом с Беном Аффлеком. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания отметил, что Аффлек пропустил годовщину их свадьбы, после чего приобрел дом прямо в день рождения Джен, а еще регулярно выходит в свет без обручального кольца.

«Были попытки объяснить его действия тем, что он защищает любимую. Но нет. Осознание этого доводит Дженнифер до тошноты и болей в животе. Как дошло до того, что их отношения стали такими токсичными?», — поделился инсайдер.

Информатор добавил, что в настоящий момент звездные супруги не общаются друг с другом.

Напомним, в мае 2024 года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Недавно выяснилось, что звездная пара завершила оформление необходимых для развода документов.

Ранее сообщалось, что дочь Бена Аффлека донашивает вещи Дженнифер Лопес.