Певица Тейлор Свифт завершила тур с рекордными заработками в 2 млрд долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».

Самая высокооплачиваемая певица Запада Тейлор Свифт на своем последнем туре заработала больше 2 млрд долларов. По оценкам журналистов, это самый кассовый музыкальный тур в истории. Всего Свифт провела 149 концертов, на которых побывало около 10 млн человек по всему миру.

Сообщается, что Свифт щедро одаривает свою команду — так, на премии в 2024 году она выделила порядка 197 миллионов долларов. Бонусы были выплачены стилистам, хореографам, костюмерам и режиссерам. Певица заплатила премию даже водителям грузовиков.

Ранее мы писали о том, что книга певицы Тейлор Свифт стала самой продаваемой на территории США в 2024 году.