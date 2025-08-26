Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с Трэвисом Келси и показала кольцо

«Ваша учительница английского и учитель физкультуры поженятся», — подписала публикацию звезда.

Напомним, что певица и баскетболист объявили публично о своих отношениях в сентябре 2023 года. Свифт тогда пришла поддержать любимого на игре. Она была не одна, а с матерью спортсмена.

«К тому времени, когда я пришла на ту первую игру, мы уже были парой», – заявила потом певица.

Они поддерживают друг друга до сих пор: спортсмен бывает на концертах любимой в рамках ее гастрольного тура, а она приходит на игры его команды. Поклонники давно подозревали, что скоро пара поженится.

