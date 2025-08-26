«Я сказала да!»: Анфиса Чехова выходит замуж за Александра Златопольского

Телеведущая Анфиса Чехова выходит замуж. Александр Златопольский сделал ей предложение руки и сердца в Париже.

В личном блоге Чехова рассказала, что у нее состоялась помолвка. Продюсер преподнес возлюбленной кольцо из белого золота с бриллиантом, и она ответила ему согласием. Анфиса призналась, что с Александром чувствует себя по-настоящему счастливой, поэтому хочет стать его женой.

«Я сказала да! Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой! Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы. С ним нет драмы, и обо всем можно договориться. С ним всегда весело!» - рассказала телеведущая.

Как оказалось, возлюбленный Анфисы все заранее спланировал. 23 августа он увез Чехову из дома, не раскрывая подробностей поездки. Продюсер даже не поделился, в какую страну они летят. Поэтому телеведущая узнала обо всем только уже после приземления во Франции.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что хочет родить от возлюбленного.