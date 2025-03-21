Певица Sia решила развестись с мужем Дэном Бернардом после двух лет брака

Австралийская певица Sia подала на развод с супругом Дэном Бернардом после двух лет брака. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что исполнительница подала на развод 18 марта. Благодаря судебным документам выяснилось, что в этом союзе 49-летняя звезда родила дочь Сомерсальт-Уандер Бернард.

При разводе Sia потребовала полной опеки над наследницей, однако отметила, что не против посещения отцом ребенка. Певица также попросила суд не назначать бывшему мужу алименты. Причина развода не раскрывается.

Sia вышла замуж за Дэна Бернарда в мае 2023 года. Влюбленные сыграли свадьбу на вилле Доменико Дольче и Стефано Габбана в Портофино. На тайной церемонии присутствовало было шесть человек, включая невесту и жениха.

В 2019-м знаменитость усыновила двух 18-летних подростков. В 2020-м она впервые стала бабушкой после того, как у младшего из них родилось двое детей.

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