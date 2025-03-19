Ди Каприо нарушил правило не встречаться с девушками старше 25 из-за свадьбы

Американский актер Леонардо Ди Каприо нарушил свой принцип не встречаться с девушками старше 25 лет не только из-за сильных эмоций, но и из-за подхода его новой избранницы Виттории Черетти к свадьбе. Об этом сообщает Radar Online.

Напомним — ранее у звезды «Титаника» и «Выжившего» никогда не было партнерш, которые прожили на Земле дольше четверти века. С теми, кто разменивал 26 год жизни, он расставался. Однако Черетти, которой сейчас 26 лет, по-прежнему рядом с ним. Как утверждают источники портала, все дело в женитьбе. Вернее, в готовности девушки ждать.

«В предыдущих отношениях он чувствовал определенное давление, чтобы сделать их официальными и заговорить о браке, но нет никакой спешки менять то, что (у него и Черетти) есть сейчас. Она самая настоящая из всех женщин, у него когда-либо были, и она заставляет его чувствовать себя по-настоящему любимым», — приводит их слова Radar Online.

Отдельно инсайдеры отмечают, что Черетти с пониманием относится к загруженному и непостоянному графику возлюбленного и не проявляет ревности.

Ранее мы писали о том, что Ди Каприо пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами.