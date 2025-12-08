Певица Шер хочет выйти замуж за 39-летнего продюсера перед 80-летним юбилеем

79-летняя певица Шер собирается выйти замуж за 39-летнего продюсера Александра Эдвардса. Пара планирует устроить торжество в мае 2026 года, в преддверии юбилея артистки.

Близкий к паре источник заявил The Mirror, что певица не переживает из-за разницы в возрасте с возлюбленным и готова создать с ним серьезные отношения. Как пояснил инсайдер, свадьба состоится, скорее всего, в мае, когда Шер исполнится 80 лет.

«Шер не волнует их разница в возрасте, и они оба готовы взять на себя обязательства друг перед другом», — приводит слова собеседника инсайдер.

Он также подчеркнул, что Шер и Александр не обращают внимания на критику в свой адрес и просто наслаждаются обществом друг друга.

К слову, эти отношения звезды сцены длятся уже больше двух лет. Шер познакомилась с Александром на парижской Неделе моды. За это время они пережили один кризис, во время которого расставались, но потом снова сошлись. Сейчас, как утверждают друзья певицы, она уверена в Эдвардсе.

Ранее сообщалось, что Шер расстается с Эдвардсом из-за его разгульного образа образа жизни.