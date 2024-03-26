Певица Шакира заявила, что муж тянул вниз и мешал записывать альбом
© Michael Zilber/East News
47-летняя певица Шакира порадовалась расставанию с испанским футболистом Жераром Пике. По ее словам, супруг тянул вниз и мешал записывать альбом.
Об этом она заявила на шоу с Джимми Фэллоном, пишет издание People.
Сейчас артистка свободна для создания альбома. «Las Mujeres Ya No Lloran» - первый сборник за 7 лет.
«У меня не было времени. Это был фактор мужа. Теперь я без мужа. Да, муж тянул меня вниз», - поделилась колумбийская исполнительница.
Ее новая пластинка переводится как «Женщины больше не плачут». Шакира считает, что в этом смысле настала очередь мужчин плакать.
Шакира разошлась с Пике в 2022 году. Они 11 лет состояли в браке. Знаменитости воспитывают двоих детей.
Ранее певица ответила на слухи, что банка варенья помогла разоблачить измены Пике. Говорилось, будто исполнительница нашла дома пустую банку из-под клубничного варенья – в семье только она любила его. Тогда же якобы певица пришла к выводу, что в доме был кто-то еще. Шакира сообщила, что это неправда.