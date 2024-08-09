Ели из одной тарелки: 47-летняя Шакира отправилась на свидание с новым парнем

47-летняя певица Шакира замечена с новым парнем. Они отправились в ресторан в Майами – певица и ее бойфренд ели из одной тарелки.

На это обратил внимание сайт Super.

Шакара и новый ухажер сидели в романтической обстановке с видом на океан. Певица была расслаблена и много улыбалась.

Личность ее избранника СМИ пока не идентифицировали.

Ранее Шакира встречалась с актером Люсьеном Лависконтом. Однако их роман был непродолжительным. Певица объявляла, что готова к мимолетным интрижкам.

О романе с 31-летним Лависконтом мы писали в апреле этого года. Известно, что он снимался в клипе певицы и сыграл возлюбленного.