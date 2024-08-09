ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 августа 2024, 19:50
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Ели из одной тарелки: 47-летняя Шакира отправилась на свидание с новым парнем

Певица Шакира отправилась на ужин с новым парнем и ела с ним из одной тарелки.
Ели из одной тарелки: 47-летняя Шакира отправилась на свидание с новым парнем

© Zilber Mihail/East News

47-летняя певица Шакира замечена с новым парнем. Они отправились в ресторан в Майами – певица и ее бойфренд ели из одной тарелки.

На это обратил внимание сайт Super.

Шакара и новый ухажер сидели в романтической обстановке с видом на океан. Певица была расслаблена и много улыбалась.

Личность ее избранника СМИ пока не идентифицировали.

Ранее Шакира встречалась с актером Люсьеном Лависконтом. Однако их роман был непродолжительным. Певица объявляла, что готова к мимолетным интрижкам.

О романе с 31-летним Лависконтом мы писали в апреле этого года. Известно, что он снимался в клипе певицы и сыграл возлюбленного.

Источник фото:Zilber Mihail/East News
Источник:Super
Автор:Лилия Караева
Теги:
Певица Шакира
роман
свидание