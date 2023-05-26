Певица Селин Дион попросила прощения и отменила более 40 концертов из-за неизлечимой болезни

55-летняя певица Селин Дион отменила более 40 концертов, запланированных в Европе. Причина такого шага – неизлечимая болезнь артистки.

Селин Дион обратилась к фанатам на своем официальном сайте. Певица попросила прощения и заявила, что рассчитывает на скорую встречу.

«Я очень усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень сложными, даже когда ты готов на все 100%», - сообщила она.

По мнению певицы, «несправедливо» по отношению к фанатам откладывать концерты, но «лучше отменить все сейчас».

«Я хочу, чтобы вы все знали — я не сдаюсь… И я не могу дождаться, когда увижу вас снова!» - говорится в сообщении.

Напомним, год назад у Дион нашли синдром мышечной скованности. Болезнь встречается крайне редко – у одного из миллиона человек. Недуг приводит к неспособности двигаться, сидеть, водить машину и петь. На сегодняшний день болезнь считается неизлечимой.

Учитывая это, врачи только помогают снять боль. Игнорировать заболевание ни в коем случае нельзя, иначе могут произойти разрывы мышц и переломы. Дион планировала возобновить выступления в 2024 году.