Не «Оземпик»: раскрыта причина резкого похудения Селены Гомес

Стала известна причина резкого похудения американской певицы Селены Гомес. Вопреки распространенным теориям, дело оказалось не в популярном среди западных и российских звезд препарате для лечения диабета.

Напомним — Гомес произвела фурор и вызвала беспокойство фанатов, блеснув 23 февраля на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG) своей стройной фигурой. По социальным сетям тут же распространились волны слухов о том, что исполнительница подсела на инъекции «Оземпика», лекарства для диабетиков, с помощью которого многие знаменитости в последнее время «прогоняют» лишние килограммы. Однако, как пишет The Daily Mail, на самом деле колебания веса Гомес происходят из-за некоторых ее заболеваний.

Издание обратило внимание на то, что певица еще раньше рассказывала об имеющихся у нее проблемах с кишечником. Селена, по ее собственным словам, страдает от избыточного бактериального роста в тонкой кишке — это нарушение и приводит порой к тому, что она стремительно поправляется или худеет.

В 2023 году Гомес также рассказывала, что принимаемые ею лекарства от волчанки, которой она тоже болеет, также вызывают колебания веса.

Ранее 53-летняя актриса Светлана Пермякова заявила, что похудела на 10 кг за 2 месяца.