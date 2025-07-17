Королева Камилла на день рождения получила «блестящий» подарок: держатель для пищевой пленки

В свой 78-й день рождения супруга британского монарха, королева Камилла, посетила атомную подводную лодку на военной судоверфи в городе Плимут. Там ей вручили весьма необычный подарок — держатель для пищевой пленки. Об этом пишет Independent.

Уникальный подарок королеве преподнес командир корабля HMS Astute. Несмотря на странность такого дара, тем более для члена королевской семьи, у него оказалась довольно практичная ценность. Дело в том, когда-то экипаж субмарины использовал этот предмет повседневного обихода для поддержания работоспособности ядерного судна и устранения неполадок на борту.

Держатель был упакован в специальный футляр с подписью: «Удерживает атомные подводные лодки в море». Сама королева отнеслась к этому с юмором и оценила жест.

«Нет ничего более полезного, блестящего, чудесного», — с улыбкой прокомментировала она подарок. Также в этот день было объявлено о присвоении королеве Камилле звания почетного вице-адмирала Королевского военно-морского флота в знак признательности за ее многолетнюю поддержку моряков и их семей.

Ранее мы писали о том, как сын королевы Камиллы высказался о ее алкоголизме.