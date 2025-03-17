Певица Рианна вышла в свет с округлившимся животом, намекнув на беременность

37-летнюю певицу Рианну заподозрили в беременности. Слухи о том, что звезда может быть в положении, появились после того, как она вышла в свет с заметно округлившимся животом. Фото распространились в Сети.

На данный момент артистка воспитывает двоих сыновей. Но не секрет, что Рианна также хотела и дочь. В одном из интервью она признавалась — ей по душе роль многодетной мамы. И даже если будет еще один мальчик, ей все равно. При этом певица не обозначала сроки, когда именно собирается рожать третьего ребенка. Но, предположительно, малыш уже на подходе.

Поклонники артистки активно обсуждают, что она беременна. На это указывает ее изменившаяся фигура, которую она безуспешно прячет пот мешковатой одеждой. Кроме того, пользователи отмечают, что Рианна ограничила свои концерты. Сейчас она дает лишь единичные выступления, но от масштабных шоу отказывается.

Напомним, что отцом детей исполнительницы является рэпер ASAP Rocky. Не так давно он столкнулся с проблемами с законом — его могли посадить на 24 года. Артист подозревался в покушении на друга. Однако в суде его признали невиновным.

Ранее Рианна ответила на критику ее сыновей.