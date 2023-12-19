Певица Рианна осталась без бойфренда после публичного скандала

Певица Рианна была замечена в Лос-Анджелесе в одиночестве, одетая в пушистую фиолетовую куртку. В последнее время папарацци уделяли особое внимание певице из-за скандала, связанного с ее бойфрендом A$AP Rocky. СМИ сообщают о предполагаемых угрозах рэпера коллеге с использованием оружия. Об этом пишет зарубежный портал Daily Mail.

По всей видимости, из-за скандала Рианне пришлось быть в одиночестве на мероприятие Fenty x Puma в Голливуде. Стильный образ певицы в фиолетовой куртке с объемными рукавами вызвал интерес у публики. Фанаты предполагают, что звезда еще не восстановилась после вторых родов, поэтому решила скрыть изменившее тело. Тем не менее артистка выглядела стильно благодаря подобранным аксессуарам, обуви и умело выполненному макияжу. На вопросы о ситуации с ее бойфрендом певица предпочла не отвечать. По данным источника из американского таблоида, она встретилась со своим любимым уже после мероприятия.

Напомним, что отношения Рианны и рэп-исполнителя A$AP Rocky начались в 2020 году, после долгой дружбы. В мае прошлого года пара стала родителями сына по имени Райот. В начале августа этого года певица во второй раз стала матерью, родив мальчика по имени Риз Ательсон.

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