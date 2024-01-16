Певица Лиэнн Раймс решила прооперироваться и удалить предраковые клетки

Певица Лиэнн Раймс рассказала, что во время осмотра у гинеколога у нее обнаружили аномалию в анализах. Врачи предупредили о риске развития рака, и артистка приняла решение удалить предраковые клетки.

Об этом сообщает издание People.

Артистка сдавала ежегодный мазок, и он оказался «ненормальным». Певица утверждает, что так было с 17 лет, и врачи следили за клеточными изменениями с помощью этого анализа, а также кольпоскопии.

В результате Раймс поставили диагноз «дисплазия шейки матки высокой степени». Ее предупредили о высоком риске развития рака. Это означает, что большое количество клеток у нее выглядят «ненормальными».

После консультаций с врачом было принято решение удалить предраковые клетки. После случившегося исполнительница призвала мужчин и женщин регулярно проходить осмотры.

Напомним, сейчас Раймс 41 год. Она известна как двукратная обладательница премии «Грэмми».

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