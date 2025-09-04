Певица Леди Гага отменила концерт в Майами из-за проблем с голосовыми связками

Знаменитая американская певица Леди Гага объявила об отмене концерта в Майами за несколько часов до начала шоу. В своей соцсети она объяснила, что причинами стали проблемы со здоровьем.

Врач артистки и тренер по вокалу порекомендовали ей не напрягать связки после того, как у звезды обнаружили проблемы с напряженностью в голосе.

Сама исполнительница призналась, что перенос выступления стал для нее тяжелым решением. Однако она не хочет рисковать и получить повреждение связок.

«Я больше боюсь долгосрочных последствий для своего голоса. Надеюсь, вы сможете меня простить и примете мои самые искренние извинения за то, что подвела, разочаровала и принесла вам неудобства», — поделилась знаменитость в своем личном блоге.

Леди Гага добавила, что сейчас ее команда работает над расписанием переносов концертов. Изменения она обещала опубликовать в ближайшее время.

