Американский рэпер Баста Раймс даст концерт в России за 24 млн рублей

Американский рэпер Баста Раймс, ставший известным в «нулевые», приедет в Россию. По данным Telegram-канала Mash, артист запросил за шоу гонорар в размере 300 тысяч долларов, а в переводе на рубли это примерно 24 млн.

Вслед за другими коллегами из США Раймс тоже решил съездить Москву, чтобы встретиться с российскими поклонниками. Его концерт запланирован на 31 августа. Отмечается, что переговоры со звездой длились около двух месяцев. Рэпер запросил гонорар выше расценок знаменитостей его уровня. Однако организаторы шоу комментировать вознаграждение Басты отказались.

Как сообщает источник, в райдере артиста прописаны черные и белые полотенца, большое количество воды, свечи – обязательно не фруктовые. Приехать в Россию Раймс собирается с командой, в составе которой 11 человек. Примечательно, что из США исполнитель привезет своего личного барбера, так как не доверяет другим стилистам.

Отметим, что Баста Раймс стал популярен благодаря своей скорости читки рэпа. Среди его самых известных треков «I Know What You Want», «Break Ya Neck» и «Touch It».

