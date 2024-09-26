Ченнинг Татум и Дженна Деван развелись через 6 лет после расставания

Голливудский актер Ченнинг Татум развелся с актрисой Дженной Деван спустя 6 лет после расставания. Об этом пишет издание Page Six.

В распоряжении СМИ оказались документы, которые подтверждают официальное окончание бракоразводного процесса. Уточняется, что обе стороны согласились отказаться от супружеской поддержки и встретиться с судьей в частном порядке по поводу возможных конфликтов в будущем, связанных с их соглашением об алиментах.

Помимо этого, у экс-супругов есть 45 дней на урегулирование всевозможных тонкостей касательно договора об алиментах, включая их размер.

Напомним, в 2018 году Дженна Деван подала на развод с Татутом спустя 9 лет брака. Однако сразу разойтись супругам не удалось, и пара на долгие 6 лет была втянута в судебные тяжбы из-за доходов актера от фильма «Супер Майк». Деван обвиняла экс-мужа в использовании семейных денег на развитие проекта, что давало ей право на весомое возмещение расходов.

При этом неизвестно, о чем именно договорились бывшие возлюбленные. Тем не менее заключенное соглашение позволит им в будущем избежать суда.

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