Певица Кристина Карсон лишилась части носа после инъекции ботокса, об этом сообщает Lenta.ru.

Певица и модель из США Кристина Карсон несколько лет назад в очередной раз обратилась к пластическому хирургу, услугами которого пользовалась ранее. Девушка регулярно прибегала к инъекциям красоты, комплексуя из-за своего возраста.

«Мой муж младше меня на 10 лет, и после того, как мы начали появляться вместе, за две недели меня трижды приняли за его мать», — рассказывала Карсон.

Певица решила ввести ботокс в носогубные складки, чтобы лишиться морщин, но в итоге лишилась части носа. Сразу после процедуры девушка почувствовала покалывания в зоне носа и онемение. Когда она позвонила врачу и рассказала о побочных эффектах, он рассказал, что во время инъекции задел кровеносный сосуд, дал ей мазь и пообещал, что через полгода ткани заживут.

Однако с каждым днем состояние Карсон только ухудшалось. Когда левая ноздря девушки почернела и практически отвалилась, она обратилась к другому медику, который заявил, что восстановить ткани уже невозможно из-за начавшегося некроза.

«Левая ноздря просто отвалилась, остался лишь крошечный кусочек плоти. Я была в шоке и ужасе», — рассказала она.

В результате Карсон пришлось закончить карьеру певицы из-за проблем с дыханием. На место отвалившейся ноздри ей установили протез.

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