Актриса Дженнифер Лоуренс ответила на слухи о пластической операции на глазах

33-летняя актриса Дженнифер Лоуренс отреагировала на слухи, будто сделала пластическую операцию на глазах. Напомним, соответствующие предположения появились из-за резких изменений во внешности знаменитости: нависшие веки исчезли, а губы стали пухлее.

«Я не делала пластику. Я делаю макияж», - объяснила артистка.

Лоуренс призналась, что ее внешность – заслуга визажиста Ханга Ванго. Они сотрудничают несколько месяцев. С самого начала работы с ним артистке стали говорить, будто она что-то сделала с глазами.

«Я работаю с визажистом Хангом Ванго, который красит губы за их контуром, и называю его пластическим хирургом», - рассказала она. Слова Лоуренс приводит Super.ru со ссылкой на журнал Interview.

Ранее пластический хирург Артур Дзотцоев перечислил операции певицы Софии Ротару. В первую очередь он отметил хорошую генетики исполнительницы: ее худощавое лицо меньше птозируется. Во-вторых, специалист увидел следы операции по коррекции век – на некоторых снимках под ресницами заметен шов. Ротару сделала основательную подтяжку лица: из-за нее у певицы сместилась линия роста волос, а около уха виден шов. Увеличение зоны скул может быть связано с использованием филлеров или лицевых имплантов, отметил хирург. Изменения в зоне подбородка возможны из-за установки виниров.