ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 ноября 2024, 10:19
1 мин.

Кристина Агилера показала семейное фото с 9-летней дочкой и 16-летним сыном

Кристина Агилера показала семейное фото с 9-летней дочкой и 16-летним сыном

© Richard Shotwell/Invision/East News

Певица Кристина Агилера поделилась с поклонниками новым семейным фото. Артистка не так часто публикует снимки со своими детьми, а их у нее двое — 9-летняя дочь Саммер и 16-летний сын Макс.

В социальных сетях Агилера разместила свежую фотографию с наследниками, а также возлюбленным Мэттом Раттлером. К слову, они уже несколько лет обручены, но брак так и не заключили. На кадре Кристина, улыбаясь, обнимала детей, а ее жених стоял чуть позади.

Напомним, что первенец певицы родился, когда она была в отношениях с Джорданом Братманом. Они развелись в 2012 году, и после этого Агилера почти сразу повстречала своего нынешнего избранника Мэтта.

Кристина Агилера показала семейное фото с 9-летней дочкой и 16-летним сыном

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Впрочем, в последнее время поклонники звезды чаще обсуждают не личную жизнь кумира, а внешность. Дело в том, что за короткий срок Кристина резко похудела и изменилась до неузнаваемости. Многие обвинили ее в злоупотреблении «Оземпиком» и пластическими операциями. Однако сама знаменитость комментарии не дает.

Ранее Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с 16-летним сыном.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Кристина Агилера
звездные дети
новости звезд
фото