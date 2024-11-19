Кристина Агилера показала семейное фото с 9-летней дочкой и 16-летним сыном

Певица Кристина Агилера поделилась с поклонниками новым семейным фото. Артистка не так часто публикует снимки со своими детьми, а их у нее двое — 9-летняя дочь Саммер и 16-летний сын Макс.

В социальных сетях Агилера разместила свежую фотографию с наследниками, а также возлюбленным Мэттом Раттлером. К слову, они уже несколько лет обручены, но брак так и не заключили. На кадре Кристина, улыбаясь, обнимала детей, а ее жених стоял чуть позади.

Напомним, что первенец певицы родился, когда она была в отношениях с Джорданом Братманом. Они развелись в 2012 году, и после этого Агилера почти сразу повстречала своего нынешнего избранника Мэтта.