Певица Кайли Миноуг вслед за Бейонсе выступила в цветах российского флага в Чили

Певица Кайли Миноуг выступила на сцене в цветах российского флага. Пользователи Сети отметили, что триколор стал трендом у иностранных знаменитостей, ведь совсем недавно в бело-сине-красном костюме давала концерт и артистка Бейонсе.

Кадры с шоу Кайли в Чили распространились в социальных сетях. На них 57-летняя певица выступала перед большой аудиторией в коротком платье, которое было выполнено из страз цвета российского флага. В комментариях поклонники артистки из России пишут, что таким образом она поддержала страну, хоть и не делала никаких заявлений.

Отметим, что Кайли Миноуг является одной из любимейших певиц хореографа Мигеля. В июле он посетил ее концерт, после которого обругал весь российский шоу-бизнес. Он отметил, что отечественные звезды не идут в сравнение с Кайли. Больше всего досталось от танцовщика Zivert. Он не оценил большое шоу артистки, которое она создала в ВТБ Арене. Впрочем, фанаты встали на защиту вокалистки и назвали Мигеля хамом.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес могла выступить с концертом в Москве, но отказалась. Сообщалось, что певица не захотела лететь в Россию из-за СВО.