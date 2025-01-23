Певица Джессика Симпсон показала фигуру после похудения на 45 килограммов
© Andy Kropa/Invision/East News
Американская певица Джессика Симпсон похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов. В своем блоге 44-летняя артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в слитном купальнике ярко-желтого цвета.
Несмотря на пляжный стиль, Джессика дополнила образ золотыми ожерельями и массивными браслетами. Она также сделала яркий макияж с акцентом на глаза и распустила длинные волосы.
После экстремального похудения со 108 до 63 килограммов певица решилась на кардинальные перемены в жизни. В частности, она объявила о разводе с мужем, футболистом Эриком Джонсоном, с которым прожила в браке 11 лет. Пара воспитывает четверых детей: троих дочерей и сына.
Ранее Джессика Симпсон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 17,9 млн долларов (1,8 млрд рублей). Владельцем особняка до певицы был музыкант Оззи Осборн.