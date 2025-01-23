Певица Джессика Симпсон показала фигуру после похудения на 45 килограммов

После экстремального похудения со 108 до 63 килограммов певица решилась на кардинальные перемены в жизни. В частности, она объявила о разводе с мужем, футболистом Эриком Джонсоном, с которым прожила в браке 11 лет. Пара воспитывает четверых детей: троих дочерей и сына.

Ранее Джессика Симпсон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 17,9 млн долларов (1,8 млрд рублей). Владельцем особняка до певицы был музыкант Оззи Осборн.