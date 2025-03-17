Певица Дженнифер Лопес решила отправиться на гастроли ради мести Бену Аффлеку

Американская певица Дженнифер Лопес готовит месть бывшему мужу Бену Аффлеку. Об этом пишет издание Radar.

Недавние фото Аффлека с экс-супругой Дженнифер Гарнер, которые спровоцировали массу слухов об их воссоединении, вызвали у Лопес желание реанимировать музыкальную карьеру. Так, исполнительница намерена оказаться на вершине музыкальных чартов и заставить других говорить о ней не как о брошенной женщине, а о звезде.

«Дженнифер хотела быстро уладить развод и не тратить год на борьбу с Беном. Она хочет процветать. Она тесно сотрудничает с менеджером Бенни Мединой, чтобы создать идеальное возвращение, и хотела бы снова отправиться в тур в 2026 году. А пока Джен собирает армию авторов песен и музыкантов из списка А», – поделился информатор.

Уточняется, что к настоящему моменту певица заручилась поддержкой Эми Аллен, Эми Уодж, Дэвида Гетты, Эда Ширана и других именитых музыкантов.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком подтвердились летом 2024 года, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». 21 февраля 2025 года брак артистов был официально расторгнут.

Ранее Дженнифер Лопес заподозрили в отношениях с актером из «Служебного романа».