Дженнифер Лопес заподозрили в отношениях с актером из «Служебного романа»

Американскую актрису Дженнифер Лопес заметили наедине с коллегой по сериалу «Служебный роман» Бреттом Голдштейном. Фотографии публикует The Daily Mail.

Пару увидели за кулисами бродвейского мюзикла «О, Мэри!». Как отмечается, до конца не ясно, была ли их встреча свиданием или обусловлена рабочими вопросами — однако с равным успехом могла быть и тем, и другим.

Съемки комедийного сериала «Служебный роман» стартуют на этой неделе в Нью-Джерси. Голдштейн давно восторженно отзывался о Лопес и даже говорил, что влюблен в нее. Сама она также рада принять участие в проекте Голдштейна.

«После очень тяжелого начала 2025 года Дженнифер с нетерпением ждет начала нового проекта, и, безусловно, ей поможет то, что она будет работать с такой красивой и умной звездой, как Бретт», — рассказали источники The Daily Mail.

Напомним — буквально недавно экс-мужа Лопес Бена Аффлека поймали в компании бывшей супруги Дженнифер Гарнер.