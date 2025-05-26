Актриса из «Клона» Джованна Антонелли показала редкое фото повзрослевшего сына

В комментариях поклонники звезды отметили, что Пьетро вырос красивым и очень похожим на своих родителей. Напомним, что он родился у Антонелли от Мурило Бенисио. Юноше пророчили блестящую карьеру в кино, как у его мамы и папы. Однако он отказался идти в кинематограф.

Известно, что Пьетро иногда работает моделью и много занимается спортом. В фитнес-зале он совершенствует свою фигуру. Еще с детства его привлекала музыка, и он хотел связать с ней свою жизнь. Сейчас он записывает собственные треки и снимает клипы. Но неизвестно, захочет он и дальше развиваться в этом направлении.

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