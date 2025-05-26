Актриса из «Клона» Джованна Антонелли показала редкое фото повзрослевшего сына
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Актриса Джованна Антонелли, прославившаяся после роли Жади в сериале «Клон», показала редкое фото повзрослевшего сына. Пьетро исполнилось уже 20 лет.
В личном блоге Джованна довольно редко публикует снимки с наследником. Но недавно она разместила на своей странице целую серию кадров, которые были сделаны в разные периоды жизни Пьетро. Актриса показала, как ее сын рос, превращаясь из мальчика в мужчину.
В комментариях поклонники звезды отметили, что Пьетро вырос красивым и очень похожим на своих родителей. Напомним, что он родился у Антонелли от Мурило Бенисио. Юноше пророчили блестящую карьеру в кино, как у его мамы и папы. Однако он отказался идти в кинематограф.
Известно, что Пьетро иногда работает моделью и много занимается спортом. В фитнес-зале он совершенствует свою фигуру. Еще с детства его привлекала музыка, и он хотел связать с ней свою жизнь. Сейчас он записывает собственные треки и снимает клипы. Но неизвестно, захочет он и дальше развиваться в этом направлении.
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