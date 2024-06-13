Певица Дженнифер Лопес запретила обслуживающему персоналу смотреть ей в глаза

Певица Дженнифер Лопес включила в свой райдер необычное условие. 54-летняя звезда потребовала, чтобы водители и обслуживающий персонал никогда не смотрели ей в глаза.

Как пишет Daily Mail, работникам гостиниц и сотрудникам казино также нельзя поднимать глаз при встрече с Лопес.

«У меня есть приятельница, которая работала над звуком в проекте Лопес. Певица уволила ее в тот же день, когда моя подруга посмотрела ей в глаза», - приводит издание слова источника.

Пользователи Сети раскритиковали Дженнифер за звездные замашки и отметили, что даже более статусные артисты ведут себя естественно и дружелюбно с простыми людьми.

«Похоже, она возомнила себя дивой всех времен и народов», — отметили комментаторы в соцсетях.

Ранее американский актер Бен Аффлек пристрастился к спиртному на фоне проблем в браке с певицей Дженнифер Лопес. Друзья звезды фильма «Исчезнувшая» признались, что переживают за него.