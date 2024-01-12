Певица Дуа Липа вступила в новые отношения

Британская певица Дуа Липа спровоцировала слухи о романе с актером Каллумом Тернером. Об этом сообщает издание Page Six.

По данным источника, пару заметили танцующими на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха». Предполагается, что 28-летняя артистка приехала на мероприятие, чтобы поддержать своего нового бойфренда, который исполнил в сериале одну из главных ролей.

Вечеринку певица и ее избранник покинули по отдельности. Журналисты поймали актера и спросили его о романе со звездой, однако тот воздержался от ответа на вопрос.

Известно, что с 2019 года Дуа Липа встречалась с Анваром Хадид, братом моделей Беллы и Джиджи Хадид. В декабре 2021 знаменитости расстались. Весной 2023 года исполнительница вступила в отношения с 42-летним французским режиссером Роменом Гаврасом, однако в декабре стало известно о разрыве пары.

Ранее Дуа Липа нашла проблемным платье на «Золотом глобусе» из-за невозможности сидеть.