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ИХ ШОУБИЗ
12:54, 12 января 2024
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Певица Дуа Липа вступила в новые отношения

Page Six: певица Дуа Липа закрутила роман с актером Каллумом Тернером.

Певица Дуа Липа вступила в новые отношения

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Британская певица Дуа Липа спровоцировала слухи о романе с актером Каллумом Тернером. Об этом сообщает издание Page Six.

По данным источника, пару заметили танцующими на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха». Предполагается, что 28-летняя артистка приехала на мероприятие, чтобы поддержать своего нового бойфренда, который исполнил в сериале одну из главных ролей.

Вечеринку певица и ее избранник покинули по отдельности. Журналисты поймали актера и спросили его о романе со звездой, однако тот воздержался от ответа на вопрос.

Известно, что с 2019 года Дуа Липа встречалась с Анваром Хадид, братом моделей Беллы и Джиджи Хадид. В декабре 2021 знаменитости расстались. Весной 2023 года исполнительница вступила в отношения с 42-летним французским режиссером Роменом Гаврасом, однако в декабре стало известно о разрыве пары.

Ранее Дуа Липа нашла проблемным платье на «Золотом глобусе» из-за невозможности сидеть.

Источник:Page Six
Автор:Евгений Медведев
Теги:
певица
роман
актер
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