Певица Дуа Липа оконфузилась из-за платья на премии «Золотой глобус»

Британская певица Дуа Липа нашла проблемным платье на «Золотом глобусе» из-за невозможности сидеть. Она опубликовала ролик со своим конфузом в соцсетях.

Исполнительница появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в изысканном платье-каркасе от Schiaparelli. В начале вечера все проходило гладко: звезда с легкостью позировала перед фотографами и восхищенно улыбалась.

Ее наряд, выполненный из черного бархата, украшенного золотом, впечатлял своей необычной конструкцией. Половина платья имела форму футляра, а другая половина раскрывалась в пышную юбку на каркасе, выгодно подчеркивая плечи и стройную фигуру модели.

Однако, когда пришло время сесть на стул, Дуа Липа столкнулась с неудобствами из-за особенностей своего наряда. В итоге ей удалось занять место, хотя с видимыми трудностями, и она оказалась в полулежачем положении. Возможным решением проблемы мог бы стать стул с откидной спинкой.

Сама звезда поделилась видео с этим курьезным моментом в своем личном микроблоге, вызвав шутки и восхищение поклонников.

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