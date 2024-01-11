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ИХ ШОУБИЗ
20:00, 11 января 2024
1 мин.

Певица Дуа Липа оконфузилась из-за платья на премии «Золотой глобус»

Дуа Липа нашла проблемным платье на «Золотом глобусе» из-за невозможности сидеть.

Певица Дуа Липа оконфузилась из-за платья на премии «Золотой глобус»

© Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Британская певица Дуа Липа нашла проблемным платье на «Золотом глобусе» из-за невозможности сидеть. Она опубликовала ролик со своим конфузом в соцсетях.

Исполнительница появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в изысканном платье-каркасе от Schiaparelli. В начале вечера все проходило гладко: звезда с легкостью позировала перед фотографами и восхищенно улыбалась.

Ее наряд, выполненный из черного бархата, украшенного золотом, впечатлял своей необычной конструкцией. Половина платья имела форму футляра, а другая половина раскрывалась в пышную юбку на каркасе, выгодно подчеркивая плечи и стройную фигуру модели.

Однако, когда пришло время сесть на стул, Дуа Липа столкнулась с неудобствами из-за особенностей своего наряда. В итоге ей удалось занять место, хотя с видимыми трудностями, и она оказалась в полулежачем положении. Возможным решением проблемы мог бы стать стул с откидной спинкой.

Сама звезда поделилась видео с этим курьезным моментом в своем личном микроблоге, вызвав шутки и восхищение поклонников.

Ранее мы писали о том, что покойного Мэттью Перри обвинили в насилии над женщинами.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
певица
платье
скандал
Золотой глобус
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