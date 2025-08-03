Певица Дуа Липа получила гражданство Косова. Об этом стало известно из соцсетей.

Президент республики Косово Вьоса Османи вручила певице гражданство страны на церемонии в Приштине, где также присутствовал британский посол Джонатан Харгривс.

«Дуа, Косово всегда гордится тобой!» — заявила Османи.

Сама певица заявила, что чувствует «невероятную благодарность» и называет получение гражданства — «особым моментом» в жизни.

Напомним, Дуа Липа родилась в 1995 году в Лондоне в семье этнических албанцев из Косова. Родители покинули страну еще в 1990 году. При этом Дуа Липа несколько раз приезжала с концертами в Косово, она также получила звание почетного посла этой страны.

Ранее мы писали о том, что рэпер Tyga тайно прилетел в Екатеринбург и выступил на свадьбе за 64 млн рублей.