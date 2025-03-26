Певица Даффи впервые за 10 лет показалась на публике после похищения

Напомним, что после оглушительного успеха Даффи пропала из поля зрения публики. В 2020 году она рассказала, что ее похитили, накачивали запрещенными веществами и насиловали в течение нескольких дней. Это случилось после того, как ей вручили премию «Грэмми» в 2008 году.

Она делилась, что все произошло в ресторане, когда она праздновала день рождения. Она смутно помнила происходящее, так как была в состоянии наркотического опьянения, а затем внезапно очнулась в другой стране. Девушка не хотела обращаться в полицию из-за страха, что ее убьют.

«Я не могла рисковать, а также допустить того, чтобы мою историю обсуждали во всех новостях. Я должна была следовать моим инстинктам в тот момент», – говорила она.

Это так сильно повлияло на исполнительницу, что она пропала и завязала с творчеством. Даффи хранила молчание в социальных сетях, и там была всего одна публикация, на которой она позировала на крыльце дома в черном платье.

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