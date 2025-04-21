Певица Бритни Спирс в красном платье станцевала в мексиканском ресторане

Певица Бритни Спирс поделилась в соцсетях новым видео со своими танцами. Звезда решила снять ролик с активными движениями прямо в ресторане в Мексике. Она была в красном коротком платье и сапогах.

Исполнительница после переезда в Мексику снимает себя не только дома, но и в общественных местах. По ее словам, в другой стране к ней не пристают представители прессы, и она чувствует себя в безопасности. Бритни ходит по барам и общается с фанатами.

Недавно она станцевала на камеру в одном из заведений. На ней было короткое красное платье и черные сапоги. Она оставила волосы распущенными и активно крутила головой. Вокруг не было других посетителей, только иногда в кадре мелькал бармен. Он поспешил удалиться.

Сообщается, что поклонники рассказывали о встрече со Спирс. Она была дружелюбной и с удовольствием со всеми общалась. После публикации фото в это место приехали папарацци. Как только звезда увидела фотографов, то покинула заведение.

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