Дженнифер Лопес в розовом латексном комбинезоне посетила Гран-при Формулы-1

Певица Дженнифер Лопес посетила Формулу-1 в латексном розовом комбинезоне и стала звездой мероприятия. В выходные в Саудовской Аравии прошел пятый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2025. Все внимание зрителей было обращено на артистку, которая выбрала эффектный наряд. Фото публикует Page Six.

Певица не просто позировала фотографам, а пообщалась с командой, сотрудниками и снялась в составе Ferrari. Она была на событии в качестве гостьи Гран-при. СМИ обсудили ее розовый комбинезон в силе Барби, который подчеркнул стройную фигуру и пышные формы. Личным экскурсоводом звезды стал президент Формулы-1 Стефано Доменикали.

Зрители отметили, что Лопес после громкого развода с Беном Аффлеком выглядела потрясающе. Она была в латексном комплекте от Usama Ishtay на молнии и взяла с собой серебристый клатч. Ее образ дополнили босоножки на шпильке и солнцезащитные очки. Она сделала яркий макияж и собрала волосы в хвост.

Певица пообщалась и сфотографировалась с любимцем публики, гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

После мероприятия она выступила там же с концертом.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят наладить отношения после развода.