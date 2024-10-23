Певица Билли Айлиш получила травму во время концерта

Певица Билли Айлиш сообщила в соцсетях, что пострадала во время своего концерта в Мэдисон-сквер-гарден. 22-летняя звезда получила травму, когда прощалась со зрителями. Об этом пишет издание The News International.

Исполнительница опубликовала в личном микроблоге фото с огромным синяком на бедре.

«Но буквально», — подписала она снимок.

Все произошло несколько дней назад во время большого концерта Билли, на котором присутствовало множество поклонников ее творчества. Она выступила и попрощалась со зрителями, а далее направилась к лестнице. Когда девушка спускалась, то потеряла равновесие и упала лицом вниз.

Очевидцы рассказали, что певица пришла в себя и пошла дальше. Тогда все подумали, что обошлось без травм, но это оказалось не так. После публикации артистки фанаты пожалели ее и написали множество теплых слов.

СМИ пишут, что среди фанатов песен Билли Айлиш есть звезды шоу-бизнеса. К примеру, на одном из ее концертов в зале была певица Мадонна вместе с возлюбленным и детьми.

Ранее мы писали о том, что Кристина Агилера сообщила о травме и выступлениях босиком. Певица призналась, что страдает из-за болей после ношения обуви на каблуках. Теперь комфорт для нее на первом месте.