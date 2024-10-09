Певица Билли Айлиш показала красавицу-маму и поддержала ее на премии

Певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл поддержали 65-летнюю маму Мэгги Бейрд на премии журнала Glamour «Женщина года» в Нью-Йорке. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail и публикует фото семьи.

Родительница звезды позировала фотографам рядом со своими детьми и выглядела счастливой. Она прошлась по красной дорожке в гламурном ансамбле из полностью черного материала и бархатном халате до пола. В соцсетях женщину называют настоящей красавицей.

Билли Айлиш не стала изменять себе, поэтому примерила белую рубашку на пуговицах, свободный блейзер в тонкую полоску и белые шорты-карго с длинными черными носками. Свой образ она дополнила черным атласным галстуком, а на ногах у нее были любимые кроссовки с ярко-красными шнурками. Брат певицы выбрал монохромный наряд темно-синего цвета и белые кроссовки.

В интервью журналу Glamour мать артистов рассказала о своей актерской карьере, но пояснила, что дети не извлекли никакую выгоду от этого. Так как они с мужем были обычными людьми «из рабочего класса, которые вели скудное существование».

Ранее мы писали о том, что Билли Айлиш призвали убрать из российской школьной программы. Несмотря на то что певица удостоилась премий «Оскар» и «Грэмми», ее творчество не подходит для включения в школьную программу в разделе «современная музыка», считает депутат Госдумы Алексей Говырин.