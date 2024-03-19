«Ест пауков и чернилами запивает»: Билли Айлиш призвали убрать из российской школьной программы

Депутат Госдумы Алексей Говырин призвал убрать творчество Билли Айлиш из школьной программы. Он считает, что оно не будет полезным для российских школьников. Об этом мужчина заявил в беседе с NEWS.ru.

По мнению Говырина, нет необходимости изучать произведения исполнительницы, которая выходит на сцену «в мешке и с зомби-глазами». Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на то что Айлиш удостоилась премий «Оскар» и «Грэмми», ее творчество не подходит для включения в школьную программу в разделе «современная музыка».

«Ее кошмары послужили идеями для многих ее песен, ест пауков и чернилами запивает. Какой-то треш-стример, а не певица. Мы недавно закон против них приняли», – высказался он.

Он также затронул группу The Beatles и короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, но ничего плохого в их сторону не сказал.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов высказал предложение включить в школьную программу песни Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и Олега Газманова. Он обратился с соответствующим обращением к министру просвещения России Сергею Кравцову.

Колунов убежден, что изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных после начала СВО, привьет детям чувство любви к Родине и гордости за нее.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме жалеют об уходе Леонтьева со сцены. Артист заявил о том, что прекращает деятельность 19 марта, в день рождения. Звезда неожиданно признался, что делает это из-за «дряхлости».