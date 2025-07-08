Певица Бейонсе появилась перед зрителями в костюме цветов российского флага

Певица Бейонсе появилась перед зрителями на концерте в рамках мирового турне в костюме цветов флага России. Это вызвало обсуждение среди российских фанатов звезды.

Фрагмент выступления артистка опубликовала в личном блоге. В наряде отчетливо видны цвета триколора – белый, синий и красный. Это вызвало восторг у поклонников певицы.

«Мы русские, с нами Бейонсе», «Ждем с туром в России», «Сестра, приезжай к нам», «Я надеюсь, ты пела про матушку-землю», - писали в комментариях.

Некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что наряд характеризует певицу как интернациональную звезду, которая соединяет культуры посредством музыки и искусства.

С какой целью Бейонсе вышла в необычном наряде, пока неизвестно. Поклонники ждут дальнейших публикаций с любимой артисткой.

Ранее сообщалось, что во время концерта в Лондоне с Бейонсе упали штаны.