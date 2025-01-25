Певец Мэрилин Мэнсон избежал ответственности по делу о насилии

Против американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона прекращено дело о сексуальном и домашнем насилии после длительного расследования. Артисту не будут предъявлены обвинения из-за отсутствия убедительных доказательств и истечения срока давности событий, сообщил окружной прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хохман.

Как пояснил прокурор, у эпизодов предполагаемого домашнего насилия истек срок давности, а сексуальное насилие со стороны Мэнсона не могут доказать даже спустя четыре года расследования, пишет Deadline.

Ранее Мэнсон отвергал все обвинения. Также неизвестно, кто из его предполагаемых жертв именно был замешан в расследовании.

Одна из девушек, которая обвинила Мэнсона в насилии, актриса Эсме Бьянко, призналась, что не удивлена решением властей, но не удивлена. Она отметила, что «система правосудия снова подвела жертв», так как руки у отдельных правоохранителей оказались связаны.

Бьянко обратилась и к Мэрилину Мэнсону. По словам актрисы, певец протащил ее через ад, но благодаря этому она стала сильнее и воспряла «как феникс из пепла».

Напомним, в январе 2023 года Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Подробнее читайте здесь.