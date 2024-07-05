Певец Джастин Тимберлейк и гольфист Тайгер Вудс откроют бар в Шотландии

Певец Джастин Тимберлейк и чемпион мира по гольфу Тайгер Вудс намерены открыть спортивный бар в шотландском городе Сент-Андрус, сообщает Billboard.

Бар T-Squared Social откроют в переоборудованном здании местного кинотеатра. Заведение будет оснащено современными спортивными симуляторами, боулингом и дартсом, а также в нем сохранятся два оригинальных киноэкрана - в знак уважения к богатой истории здания.

Правительство местного региона уже одобрило проект, надеясь на оживление района. Рестораторы уверяют, что заведение позволят местным жителям «испытать более широкий спектр кино, питания и развлечений». Строительство должно начаться в течение трех лет.

Как отмечает Billboard, в 2019 году певец участвовал в чемпионате по гольфу, который проходил на поле в Сент-Андрусе.

Ранее мы сообщали, что фотографию Джастина Тимберлейка, сделанную в полицейском участке после задержания за нетрезвое вождение, превратили в объект современного искусства.