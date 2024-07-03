Фото Джастина Тимберлейка из полицейского участка сделали объектом современного искусства

Сделанное в полицейском участке фото Джастина Тимберлейка, задержанного за нетрезвое вождение, превратили в произведение искусства.

Художественно обработанный снимок Тимберлейка выставили в галерее Romany Kramoris. Автором работы стал художник Годфри Ломан. Как отмечает Page Six, культурный объект создал вокруг себя ажиотаж, к нему выстраиваются очереди и посетители фотографируют работу.

Когда Ломан принес выпущенную в ограниченном количестве серию отличающихся между собой снимков, владелица галереи Романи Краморис заявила «О, Боже! Это великолепно! Просто великолепно!» Одна из сотрудниц галереи шутит, что «это наша самая актуальная работа».

«Тимберлейка» планируют выставлять все лето. На данный момент галерея продала несколько экземпляров. Стоит отметить, что она расположена недалеко от места, где задержали певца.

Джастин Тимберлейк был задержан в Саг-Харборе 18 июня. Позднее в Сети появилось фото Джастина из полицейского участка. На снимке у певца были красные глаза и «безумный взгляд».

Ранее мы писали, что Тимберлейк вновь появился с красными глазами на своем концерте в Чикаго.