Певцу Робби Уильямсу диагностировали редкое заболевание

Певец и автор песен Робби Уильямс публично сообщил о том, что ему диагностировали синдром Туретта. 51-летний музыкант рассказал о навязчивых симптомах этого неврологического расстройства, которое характеризуется непроизвольными двигательными и звуковыми тиками. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

Уильямс признался, что постоянно борется с проявлениями болезни и старается контролировать их.

Напомним, что у музыканта был также диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). На протяжении своей карьеры Уильямс неоднократно сталкивался с проблемами из-за зависимостей, даже проходил реабилитацию в клиниках.

Ранее мы писали о том, что у Робби Уильямса нашли цингу из-за попыток похудеть. Музыкант заявил, что он похудел почти на 90 кг после приема специального препарата, однако это негативно отразилось на его здоровье.