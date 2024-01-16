Певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы

Сотрудники таможни задержали испанского певца Хулио Иглесиаса в аэропорту Доминиканы. Об этом пишет издание ABC.

По данным источника, сотрудники воздушной гавани нашли в багаже 80-летнего музыканта более 42 кг мяса, фруктов и овощей, которые запрещены к провозу санитарными нормами Доминиканы. Чемодан конфисковали, самого артиста задержали на несколько часов. В ситуацию вмешалась министр культуры республики Милагрос Герман Олалья, после чего звезду отпустили вместе с его провизией.

Позднее власти Доминиканы принесли Иглесиасу извинения. Выяснилось, что таможенники внимательно проверяли чемоданы и других путешественников из-за опасений обнаружения средиземноморской плодовой мухи.

Хулио Иглесиас считается одним из самых известных исполнителей в истории материковой Европы. За свою карьеру он успел выпустить свыше 80 музыкальных альбомов, а также продать 300 млн копий своих песен. Вдобавок музыкант является отцом другого известного испанского певца Энрике Иглесиаса.

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