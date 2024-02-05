«Песня Flowers — это моя бабочка»: Майли Сайрус получила свою первую «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии «Грэмми». Одной из самых обсуждаемых звезд на мероприятии стала певица Майли Сайрус, получившая свою первую «Грэмми». Об этом сообщает The Voice.

Звезда появилась в эффектном наряде — в прозрачном платье из тысяч сверкающих золотых булавок от Maison Margiela и туфлях Christian Louboutin. Образ певицы дополнила пышная прическа.

Майли Сайрус получила свою первую «Грэмми» в номинации «Запись года» за композицию Flowers, главный сингл с ее восьмого студийного альбома.

На вручение награды певица переоделась в мерцающий черный комбинезон с пикантными разрезами. «Грэмми» ей вручила певица Мэрайя Керри.

«Я застряла из-за дождя в пробке и думала, что пропущу этот момент. И я могла бы пропустить награду, это нормально, но не Мэрайю Кэри!», — пошутила Майли Сайрус.

Получая награду, звезда рассказала философскую историю о маленьком мальчике, который пытался поймать бабочку. Когда ребенок отчаялся, она внезапно села ему прямо на кончик носа.

«И эта песня Flowers — это моя бабочка», — заключила певица, опередившая в этой номинации Тейлор Свифт.

Отметим, что Майли Сайрус была номинирована на премию восемь раз, причем шесть раз — в этом году. Певица выступила со своим хитом на сцене. «Я получила первую „Грэмми“!» — сказала певица во время исполнения песни.

Ранее мы писали о том, что певица Тейлор Свифт появилась на «Грэмми» в платье с обнаженными плечами. Звезда получила свою 13-ю статуэтку в номинации «Альбом года».