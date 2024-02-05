34-летняя певица Тейлор Свифт появилась на «Грэмми» в платье с обнаженными плечами. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения «Грэмми». Мероприятие посетили многие зарубежные звезды, в том числе и Тейлор. Примечательно, что минувшим вечером певица получила 13 по счету статуэтку за альбом, выпущенный в 2022 году. Свифт заявила, что 13 — это ее счастливое число. Также она поблагодарила всех, кто голосовал за нее, и анонсировала выход нового альбома.

Для мероприятия певица выбрала наряд в свадебном стиле. Ее белое платье подчеркнуло стройность фигуры и позволило показать Тейлор плечи и бедра: наряд имел глубокий разрез на ноге и не прикрывал ключицы. Артистка дополнила образ черными бархатными перчатками и чокером. Также она сделала небрежную укладку и макияж с акцентом на губы.

Ранее мы писали о том, что певицу Тейлор Свифт засняли целующейся с футболистом Трэвисом Келси. Подробности смотрите в этой статье.